Италия может экстрадировать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» в ФРГ

Суд в Италии постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, он планирует оспорить это решение и передать дело в высшую судебную инстанцию Италии — Высший кассационный суд.

«Основные права – справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей, функциональный иммунитет – не могут быть принесены в жертву во имя автоматического судебного сотрудничества»,— цитирует Reuters адвоката Сергея Кузнецова.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей «потоков» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии немецких следователей, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах. Предположительно, гражданин Украины Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции. Его задержали ночью 21 августа в Италии. Еще одним подозреваемым стал украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев. Он уехал на Украину после того, как в июне 2023 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест.

Анастасия Домбицкая