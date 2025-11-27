Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

На 87-м году жизни скончалась двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич, причины смерти не уточняются. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В составе сборной СССР Людмила Базаревич становилась чемпионкой мира в 1964 и 1967 годах. Также она пять раз выигрывала чемпионат Европы и завоевала серебряную медаль Универсиады.

Людмила Базаревич продолжила играть в баскетбол даже после завершения профессиональной карьеры. В 1998 году она стала победительницей Всемирных игр ветеранов спорта, а также чемпионкой мира (2003) и Европы (2002) среди ветеранов.

Ее сын Сергей Базаревич дважды становился серебряным призером чемпионата мира по баскетболу (1990–1994). Также он возглавлял мужскую сборную России с 2016 по 2021 год. Сергей Базаревич стал первым российским игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подписав в 1994 году контракт с «Атланта Хокс».

Таисия Орлова