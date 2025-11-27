Депутатским встречам пошли навстречу

Госсобрание (парламент) Республики Алтай одобрило 27 ноября предложенные главой региона Андреем Турчаком поправки к закону, регламентирующему встречи депутатов с избирателями. По сравнению с первоначальным «запретительным» вариантом проект претерпел радикальные изменения: за парламентариями сохранили право не запрашивать у исполнительной власти разрешения на встречи в форме собраний и дополнили закон нормой о наказании чиновников за попытки препятствовать общению депутатов с народом.

Представляя законопроект на сессии госсобрания, полпред главы республики в парламенте Михаил Маргачев пояснил, что он нужен, в частности, для «актуализации положений», регламентирующих встречи депутатов разного уровня с избирателями. В детали господин Маргачев вдаваться не стал, а депутаты поддержали проект единогласно. Подводя итоги голосования, спикер Эжер Ялбаков («Единая Россия») заметил, что «некоторые общественные организации тщательно смотрели за нашей законотворческой деятельностью». Напомним, в октябре в регионе прошли две массовые встречи оппозиционных депутатов госсобрания с избирателями.

Андрей Турчак, комментируя принятый закон, отметил, что в нем определены два формата встреч депутатов с жителями: «Есть публичные мероприятия, например, митинги, о которых необходимо уведомлять в обозначенные федеральным законодателем сроки. А есть собрания депутатов с жителями для обсуждения общественно значимых вопросов. Здесь уведомлений не требуется. По закону администрации города и районов сами определяют порядок и места проведения таких встреч».

Как сообщал “Ъ”, первоначальная версия законопроекта предполагала признание утратившей силу ст. 10.3 республиканского закона о митингах. В ней говорится, что встречи депутатов с избирателями «проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях», при этом уведомлять о них региональные или местные власти не требуется. В случае отмены этой статьи депутатские встречи были бы приравнены к обычным митингам, требующим согласования с властями (см. “Ъ” от 12 ноября).

Но в новой версии проекта ст. 10.3 была не только сохранена, но и дополнена указанием на то, что депутатские встречи проходят в форме собрания или митинга.

Для митинга необходимо подать уведомление, а вот для собрания, проводимого депутатом «в целях информирования избирателей о своей деятельности» либо «для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов», согласование не нужно.

Кроме того, в законе появилась новая норма, согласно которой «воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями влечет за собой административную ответственность». Ст. 5.38 КоАП РФ предусматривает за это для должностных лиц штраф до 50 тыс. руб.

По словам председателя комитета госсобрания по законодательству Виктора Ромашкина (КПРФ), который возглавлял рабочую группу из депутатов и чиновников, обсуждавшую законопроект до его рассмотрения в парламенте, окончательный вариант документа стал результатом «компромиссных решений».

«Был конструктивный разговор: доводы с их стороны, доводы с нашей стороны. Каждый пункт обсуждали и в итоге договорились и отстояли (ст. 10.3.— “Ъ”)»,— рассказал “Ъ” член рабочей группы, депутат госсобрания Роман Рехтин (ЛДПР).

Впрочем, проводить собрания с избирателями все равно будет непросто, поскольку для них нужны только «оборудованные места», добавил он: «Не во всех сельских поселениях есть такие места. Допустим, воды нет или помещение неотапливаемое».

Это не первый случай, когда глава Алтая идет на компромисс с депутатами по резонансным законопроектам. Летом после серии протестных выступлений он согласился смягчить закон о муниципальной реформе, сохранив в нем возможность прямых выборов глав вновь образуемых округов. «Видимо, Андрей Турчак решил поменять коммуникативную стратегию: проявляет гибкость, думает о личном рейтинге, демонстрирует способность отвечать на запросы,— комментирует политолог Константин Калачев.— Рисков для него это не создает. А вот политические дивиденды вполне возможны».

