Больше так не собираться

Глава Республики Алтай Андрей Турчак («Единая Россия») подготовил законопроект, меняющий порядок проведения встреч депутатов со своими избирателями. В случае одобрения документа народным избранникам придется согласовывать подобные мероприятия с местными властями. Ранее оппозиция использовала формат встреч с избирателями для организации протестов против реформы местного самоуправления (МСУ).

Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о поправках к закону «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай», который действует с 2005 года. Андрей Турчак предлагает признать утратившей силу ст. 10.3 этого документа, согласно которой встречи депутатов с избирателями «проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях» и «уведомление правительства Республики Алтай или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется». В случае принятия законопроекта согласование станет обязательным.

В пояснительной записке инициатива объясняется принятием нового федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который вступил в силу 19 июня. По мнению главы республики, он «обнулил» положения более раннего закона «Об общих принципах организации МСУ», которые как раз и регламентировали организацию встреч депутатов с избирателями.

В октябре в райцентрах республики прошли две массовые встречи депутатов Госсобрания (парламента) республики от оппозиционных партий с избирателями.

Одну их них провел член фракции ЛДПР Роман Рехтин в селе Шебалино, вторую — в селе Онгудай — его коллега из КПРФ Виктор Ромашкин, возглавляющий комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. На каждую встречу пришло несколько сотен местных жителей, которые были недовольны переходом республики на одноуровневую модель МСУ (предусматривает реорганизацию районов в муниципальные округа и ликвидацию самостоятельности сельских поселений) и требовали возврата к прежней системе.

Напомним, в отличие от многих других субъектов РФ реформа МСУ в Горном Алтае вызвала серьезный протест. Как ранее сообщал “Ъ”, 12 июня противники изменений временно перекрыли Чуйский тракт, а 21 июня в Горно-Алтайске прошел митинг, на который собралось порядка 1 тыс. человек (всего в городе проживает 64 тыс. человек, в республике — 210 тыс.).

Виктор Ромашкин пояснил “Ъ”, что просил главу села Онгудай предоставить ему помещение для встречи с избирателями, однако в итоге ее пришлось организовать на площадке у местного дома культуры. Коммунист считает, что право депутатов на проведение подобных мероприятий без согласования с местными властями должно сохраниться. «Я даже хочу, чтобы в этой статье появилось дополнение о том, что препятствование организации проведения публичного мероприятия будет наказываться в административном порядке»,— заявил господин Ромашкин.

Отметим, что встречи депутатов с избирателями, которые не были согласованы с властями, ранее уже вызывали претензии в других субъектах РФ.

В августе депутата Липецкого облсовета от КПРФ Сергея Токарева оштрафовали на 25 тыс. руб. за общение с местными жителями на детской площадке во дворе жилого дома. Сам коммунист настаивал, что имеет право проводить подобные встречи без уведомлений, однако суд его в этом не поддержал.

Валерий Лавский, Новосибирск