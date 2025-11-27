Организатора диверсии на электроподстанции в Ростове приговорили к 20 годам

Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 50-летнего фигуранта, который планировал диверсию на электрической подстанции в Ростове-на-Дону. В случае успеха этой диверсии около 70 тыс. жителей региона остались бы без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году осужденный прошел обучение диверсионной деятельности на территории Украины. В 2024 году он приобрел компоненты и изготовил взрывчатое вещество согласно инструкциям кураторов. Он намеревался использовать его для подрыва электрической подстанции, обеспечивающей энергией 70 тыс. жителей Ростовской области и ряд предприятий.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во время подготовки к диверсии.

В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по ст. 281.2 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт взрывных устройств», ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Приготовление к диверсии».

Наталья Белоштейн