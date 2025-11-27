Вратари Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на Vezina Trophy

По итогам первой четверти регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был опубликован список претендентов на Vezina Trophy — приз, вручаемый лучшему голкиперу сезона. В него вошли два российских вратаря — Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»).

Текущий список был составлен по результатам опроса 16 экспертов сайта НХЛ. Голосовавшие выбирали по пять вратарей и присуждали каждому из кандидатов от 1 до 5 баллов. Обладателя трофея определяют генеральные менеджеры клубов по окончании регулярного чемпионата.

Первое место в голосовании занял голкипер «Вашингтон Кэпиталс» Логан Томпсон, набравший 67 голосов. На второй позиции расположился Скотт Уэджвуд из «Колорадо Эвеланш» (51). Тройку лучших замкнул действующий обладатель Vezina Trophy Коннор Хеллибайк, представляющий «Виннипег Джетс» (50).

Игорь Шестеркин с 13 голосами занял пятое место. В этом сезоне он провел 19 матчей, одержав 9 побед и отразив 91,1% бросков. Он является обладателем награды по итогам сезона-2021/22.

Сергей Бобровский, набравший четыре голоса, стал седьмым. В текущем регулярном чемпионате на его счету 17 матчей и 10 побед. Процент отраженных бросков составляет 88,2. Бобровский дважды становился обладателем Vezina Trophy (2012/13, 2016/17).

Таисия Орлова