Путин: Россия готова построить АЭС малой мощности в Киргизии

Россия выразила готовность построить в Киргизии АЭС малой мощности, сообщил президент Владимир Путин, подводя итоги своего государственного визита перед прессой. По его словам, Россия остается единственной страной, которая реализует подобные технологии на практике.

Президент РФ добавил, что двусторонние связи Москвы и Бишкека активно развиваются в различных направлениях, среди которых инвестиционная деятельность, добыча полезных ископаемых и сотрудничество в энергетике.

«Я напомню, что Киргизия получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих ввозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке республики очень конкурентоспособными, мягко говоря, и является хорошим подспорьем для экономики Киргизии. Это и нефть, и газ, но этим мы не ограничиваемся»,— сказал Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

На недавней конференции AI Journey-2025 господин Путин заявлял, что Россия намерена перейти к серийному строительству малых и наземных атомных энергостанций. Он уточнил, что в ближайшие годы в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке появятся 38 новых энергоблоков.