Путин сообщил о планах России перейти на серийное производство малых АЭС

Россия планирует перейти на серийное производство малых и наземных атомных энергостанций. Об этом сообщил президент Владимир Путин на конференции AI Journey-2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

По словам президента, в ближайшее время в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке построят 38 атомных энергоблоков. «Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации»,— сказал господин Путин.

Россия также продолжит строительство центров обработки данных (ЦОД) на базе крупнейших АЭС. По словам Владимира Путина, «растущий потенциал» российской атомной энергетики позволит расширять вычислительные возможности для ИИ.

В конце сентября глава государства сообщал о планах России начать серийное производство малых наземных и плавучих АЭС. Президент заявил, что в стране намерены в 2030 году запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Проект будет реализован в Томской области.