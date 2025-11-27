Венесуэла отобрала лицензии у шести авиакомпаний за «государственный терроризм»

Венесуэла отозвала лицензии сразу у нескольких авиакомпаний за то, что те, по мнению властей страны, участвовали в «актах государственного терроризма, поощряемого правительством США».

Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы сообщил в социальных сетях, что отозвал лицензии на осуществление полетов в стране у Turkish Airlines, португальской TAP, испанской Iberia, колумбийской Avianca, чилийской LATAM и бразильской GOL Linhas Aereas. Все они приостанавливали свои полеты в Венесуэлу после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало авиаперевозчикам избегать полетов над венесуэльскими территориями из-за роста военной активности в регионе.

С сентября в Венесуэле стали чаще происходить сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы. В некоторых случаях помехи приводят к проблемам с навигацией на протяжении всего полета, уточнили в FAA.

С сентября же США регулярно наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, обвиняя их в перевозке наркотиков. В результате этих ударов погибли десятки человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает операцию США незаконной и обвиняет их в попытке свержения власти в стране.

Кирилл Сарханянц