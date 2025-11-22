Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило обновленное предупреждение для авиаперевозчиков. FAA рекомендовало соблюдать крайнюю осторожность при полетах в районе аэропорта Майкетия, который находится вблизи столицы Венесуэлы.

Как передает Reuters, причиной выпуска предупреждения FAA назвало ситуацию с безопасностью и увеличение военной активности в воздушном пространстве Венесуэлы. Авиакомпании обязаны уведомлять управление о рейсах в этом регионе за 72 часа и сообщать о любых инцидентах.

С сентября в Венесуэле стали чаще происходить сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы. В некоторых случаях помехи приводят к проблемам с навигацией на протяжении всего полета, уточнили в FAA.

Новости компаний Все