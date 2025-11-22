США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило обновленное предупреждение для авиаперевозчиков. FAA рекомендовало соблюдать крайнюю осторожность при полетах в районе аэропорта Майкетия, который находится вблизи столицы Венесуэлы.

Как передает Reuters, причиной выпуска предупреждения FAA назвало ситуацию с безопасностью и увеличение военной активности в воздушном пространстве Венесуэлы. Авиакомпании обязаны уведомлять управление о рейсах в этом регионе за 72 часа и сообщать о любых инцидентах.

С сентября в Венесуэле стали чаще происходить сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы. В некоторых случаях помехи приводят к проблемам с навигацией на протяжении всего полета, уточнили в FAA.