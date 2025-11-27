«Ньюкасл» пожаловался на действия французской полиции после матча Лиги чемпионов

Английский «Ньюкасл» выразит обеспокоенность Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с «необоснованным и несоразмерным» применением силы к болельщикам клуба после матча общего этапа Лиги чемпионов против французского «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба команды.

25 ноября «Ньюкасл» в гостях уступил французскому «Марселю» со счетом 1:2. Матч прошел на арене Orange Velodrome. По указанию местных властей болельщикам «Ньюкасла» было предписано оставаться на стадионе в течение часа после финального свистка, чтобы «обеспечить их безопасность при выходе с арены». Когда первая группа фанатов (около 500 человек) была отпущена, полиция применила силу к оставшимся зрителям, чтобы «не дать им двигаться дальше». Отмечается, что многие болельщики подверглись «беспорядочным нападениям» со стороны страж порядка. В ходе акции полиция применила газовые баллончики, дубинки и щиты.

Пресс-служба «Ньюкасла» сообщила, что клуб обратится к UEFA, «Марселю» и городским властям с просьбой провести официальное расследование. Также команда совместно с Футбольным полицейским подразделением Соединенного Королевства (UKFPU) продолжает собирать доказательства в пользу английских болельщиков.

После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» с 9 очками располагается на 11-й строке турнирной таблицы. «Марсель», набравший 6 баллов, занимает 21-е место.

Таисия Орлова