Atlantic: Трамп планирует сменить подход к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп решил изменить стратегию по урегулированию конфликта на Украине после того, как прежние меры не дали ожидаемого результата. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По информации издания, после переговоров Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским министр армии США Дэниел Дрисколл встретился с европейскими дипломатами в резиденции американского посла в Киеве. Несмотря на теплую атмосферу, встреча прошла в несколько напряженной обстановке. Один из присутствующих дипломатов потребовал объяснить резкую смену курса США, которые якобы отказались от прежней стратегии давления на Россию через санкции.

Источники The Atlantic в Европе и США пояснили, что все предыдущие попытки прекратить военные действия оказались неэффективными. Дэниел Дрисколл говорил, что дальнейшие задержки грозят Украине большими потерями. Поэтому, пояснял министр, Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход.

Как уточняет The Atlantic, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники Белого дома убеждены, что Украина не сможет отказаться от мирного договора из-за коррупционного скандала в стране.

О появлении так называемого «мирного плана США» в зарубежных СМИ заговорили неделю назад. Издание Axios опубликовало перечень из 28 пунктов, которые могли бы стать основой для мирной сделки России и Украины. Позднее Дональд Трамп заявил, что американскую концепцию урегулирования пришлось сократить до 22 пунктов. Что конкретно убрали из плана, господин Трамп не говорил. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по «неофициальным каналам» российской стороне уже направили документ, однако ни с кем, в том числе в ОАЭ, его не обсуждали.

