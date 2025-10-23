Япония обещает, что американский комплекс Typhon вывезут «в ближайшее время»

Новый американский ракетный комплекс средней дальности Typhon, завезенный в сентябре на территорию Японии для совместных с США учений, по-прежнему находится на территории страны. Это следует из ответа посольства Японии в Москве на запрос «Ъ». При этом в дипмиссии заверили, что в скором времени его вывезут. «Данный ракетный комплекс будет вывезен в ближайшее время. Мы сообщим после того, как будут уточнены детали», — сказали «Ъ» в японском посольстве.

Японо-американские военные учения Resolute Dragon, участие в которых приняли около 20 тыс. военнослужащих, продлились с 11 по 25 сентября. В рамках маневров на авиабазе корпуса морской пехоты США Ивакуни была осуществлена отработка развертывания нового ракетного комплекса армии США Typhon. Это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С территории Японии эти комплексы могут нанести удар ударить по территории не только Китая, но и России.

Перед началом учений в посольстве Японии в Москве Ъ заявили, что развертывание Typhon «носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения». «Соединенные Штаты планируют вывести ракетную систему армии США Typhon из Японии после завершения учений»,— уточнили тогда в дипмиссии.

Комментируя завоз этих комплексов в Японию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, впрочем, дала понять, что Москве не важно, сколько они там пробудут. По ее словам, власти РФ «предостерегали Токио от предоставления своей территории для передового развертывания американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) и от сопутствующей аргументации». Москва, как заявила она далее, в любом случае будет считать такие шаги «преднамеренно враждебными и игнорирующими национальные интересы Российской Федерации».

Наталия Портякова, Елена Черненко