Володин рассказал о консультациях по вопросу скидок на маркетплейсах

По обращениям банков и маркетплейсов по вопросу предоставления скидок на платформах в зависимости от способа оплаты ведутся консультации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Идет обсуждение. Проходят консультации. Свое мнение формируют фракции»,— написал господин Володин в Telegram-канале. Председатель Госдумы заявил, что расскажет о принятых решениях, когда по данному вопросу появится конкретика.

20 ноября руководители пяти крупнейших российских банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают, что кредитные организации пытаются ограничить конкуренцию нерыночным путем.

