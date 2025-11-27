В Тамбове построят вторую очередь ЖК «Семейный» за 569 млн рублей

Тамбовское ООО «Специализированный застройщик "Регион"» Константина Кубрина, Ивана Пимашкина и Ильи Никишина опубликовало проект второй очереди жилого комплекса (ЖК) «Семейный» на улице имени С. И. Савостьянова. Объем вложений оценивается в 569 млн руб., следует из проектной декларации.

Второй этап строительства ЖК предполагает возведение десятиэтажного жилого дома на 144 квартиры площадью от 37,6 до 75,7 кв. м и семи нежилых помещений общей площадью 946,5 кв. м. Совокупная площадь объекта составит 10,8 тыс. кв. м, всех жилых и нежилых помещений — 8,5 тыс. кв. м.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года. Площадь земельного участка под строительство составляет 12,3 тыс. кв. м, он находится в аренде. На прилегающей территории предусмотрены четыре детские площадки и 152 гостевых машиноместа. Генподрядчиком, как и в первой очереди, выступит московское ООО «Стройтех».

По данным Rusprofile.ru, ООО «СЗ "Регион"» было зарегистрировано в 2024 году в Тамбове как заказчик-застройщик и генподрядчик. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Гендиректор и собственник 33,33% — Константин Кубрин. Две другие доли по 33,33% принадлежат Ивану Пимашкину и Илье Никишину. 2024 год компания закончила с нулевой выручкой и убытком в 88 тыс. руб. ООО «Стройтех» зарегистрировано в апреле 2025 года в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Илья Комбаров.

О первой очереди ЖК стоимостью 506,5 млн руб. стало известно в конце сентября. В рамках нее предполагается возведение десятиэтажного жилого дома на 112 квартир площадью от 41,5 до 75,7 кв. м и десяти офисов площадью от 39 до 111,8 кв. м. Общая площадь объекта составит 8,4 тыс. кв. м, всех жилых и нежилых помещений — 6,7 тыс. кв. м.

Двумя неделями ранее калмыкское ООО СЗ «Оргтехстрой» заявило проект многоквартирного дома из двух 18-этажных секций в деревне Крутые Выселки Тамбовского округа Тамбовской области. Предварительная стоимость строительства составляет 583,2 млн руб.

Ульяна Ларионова