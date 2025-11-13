В тамбовских Крутых Выселках решили построить жилкомплекс за 583 млн рублей

Калмыкское ООО СЗ «Оргтехстрой» заявило проект многоквартирного дома из двух 18-этажных секций в деревне Крутые Выселки Тамбовского округа Тамбовской области. Предварительная стоимость строительства составляет 583,2 млн руб. Срок ввода объектов в эксплуатацию — третий квартал 2026 года. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего дома из двух секций в деревне Крутые Выселки под Тамбовом

Фото: из проектной декларации Проект будущего дома из двух секций в деревне Крутые Выселки под Тамбовом

Фото: из проектной декларации

Возведение жилкомплекса будет осуществляться без привлечения генподрядчика. Обе секции планируют построить на арендованном участке площадью 2,8 тыс. кв. м. Площадь жилых помещений оценивается в 6,9 тыс. кв. м в каждой из них. В обеих одноподъездных многоэтажках предусмотрено по 187 однокомнатных квартир. Их площадь составит от 34,83 до 38,67 кв. м.

Паркинг в жилкомплексе не предусмотрен, однако на придомовой территории можно будет оставить 27 машин, вне нее — 21. Также запланировано обустройство одной контейнерной площадки.

Согласно информации «Наш. Дом. РФ», других деклараций застройщик не публиковал. По данным Rusprofile, ООО СЗ «Оргтехстрой» было зарегистрировано в Элисте в июне 2023 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. По 33,33% компании принадлежат Надежде Храмовой, Рашиту Габдулхакову и Аиде Гусейновой. Они в тех же долях владеют татарстанскими ООО «Экожилстрой» и ООО «Стройреспект» с аналогичным видом деятельности. Директор — Иршат Гатиятуллин. 2024 год «Оргтехстрой» завершил с нулевыми показателями, 2023-й — с нулевой выручкой и чистым убытком 130 тыс. руб.

В конце сентября стало известно о планах тамбовского застройщика «Регион» построить в облцентре жилой комплекс «Семейный» за 506,5 млн руб.

Алина Морозова