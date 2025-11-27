МИД России выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с информацией о жертвах пожара, произошедшего в жилом комплексе (ЖК) Wang Fuk Court в Гонконге. Данные о пострадавших россиянах отсутствуют.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в Гонконге в результате масштабного пожара. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и оперативного устранения последствий»,— заявила госпожа Захарова в рамках брифинга (цитата по ТАСС).

По словам МИДа РФ, российские загранучреждения, находящиеся на территории Китая, «плотно мониторят ситуацию». Информации о россиянах, пострадавших в связи с пожаром в ЖК Wang Fuk Court, не поступало.

Ранее власти Гонконга сообщили о вспыхнувшем пожаре в районе Тай По в среду. В результате происшествия погибли 55 человек. Еще около 300 человек числятся пропавшими без вести. Всего в ЖК находились около 5 тыс. жильцов.