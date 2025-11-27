Зарубежные СМИ: Что известно о причинах пожара в небоскребах Гонконга?

55 человек погибли и почти 300 числятся пропавшими без вести. В нескольких небоскребах Гонконга вспыхнул пожар, который называют самым смертоносным за всю историю острова. В среду днем загорелись семь жилых комплексов в районе Тай По, сообщает South China Morning Post. Всего там 2 тыс. квартир и почти 5 тыс. жильцов. Полиция арестовала трех человек. Их обвиняют в непредумышленном убийстве. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Пожару в жилом комплексе «Ван Фук Корт» присвоили пятый уровень опасности. В последний раз такое было 17 лет назад, напоминает Reuters. Вспыхнули семь небоскребов из восьми. Огонь сначала охватил строительные сетки и бамбуковые леса, которыми были обшиты башни, а потом перекинулся на внутренние помещения. В комплексе проводились ремонтные работы, поэтому здания были затянуты защитными сетками.

Полиция сообщила, что брезент, пластиковые панели и пленка, которыми облицованы внешние стены, не соответствуют нормам пожарной безопасности, пишет местная газета HK01. Кроме того, в единственном непострадавшем здании в лифтовых холлах на каждом этаже были обнаружены легковоспламеняющиеся покрытия из монтажной пены. Именно пенополистирол, предварительно, считается причиной быстрого распространения огня. К тому же, спасательные службы не могли дотянуть пожарные рукава. Всего в каждой башне 32 этажа. Спасательным работам мешали падающие обломки стройматериалов и факельный столб пламени внутри высоток. Жители оказались в огненной ловушке, а пожарные смогли зайти внутрь только, когда удалось немного сбить температуру водой.

По обвинению в непредумышленном убийстве арестованы три человека. Два директора строительной компании и инженер-консультант подрядчика, проводившего ремонтные работы. Гонконгское издание HKCD публикует кадры ареста одного из них — мужчину ведут с черным непрозрачным пакетом на голове. Прорези оставлены только для глаз. По словам представителей полиции, руководители строительной фирмы проявили грубую халатность.