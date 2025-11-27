Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге увеличилось до 65

При возгорании в жилом комплексе (ЖК) Гонконга в районе Тай По погибли 65 человек, среди них — один пожарный. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Сегодня утром AFP писало о 55 жертвах.

Число пострадавших при возгорании в ЖК увеличилось до 70 человек. Десять из них — пожарные. Еще 62 человека заблокированы в семи небоскребах жилого комплекса. Около 280 человек числятся пропавшими без вести, около 70 людей находятся в больнице.

В четырех зданиях пламя удалось локализовать. В трех других огонь уже охватывает верхние этажи. Пострадавших продолжают эвакуировать из зданий.

По подозрению в непредумышленном убийстве арестованы три человека. Из них двое директоров и один консультант подрядчика, который был ответственен за реконструкцию жилых домов.

Во время предварительного расследования полицейские обнаружили, что окна лифтов на каждом этаже были отделаны легковоспламеняющимся пенополистиролом. Власти Гонконга заявили, что это привело к быстрому распространению огня внутри зданий и возгоранию квартир по коридорам. Сетка и пленка, использованные для внешней отделки ЖК, также не соответствовали нормам пожарной безопасности.