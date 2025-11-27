Более 50 человек погибли при пожаре в ЖК в Гонконге

Власти Гонконга уточнили число жертв вчерашнего пожара в жилом комплексе. По последним данным, погибли 55 человек, передает AFP. Вчера мэр города Джон Ли Каччиу сообщал о 36 жертвах, при этом в списке пропавших без вести значилось почти три сотни человек.

Пожар в ЖК, в котором проживают порядка 4 тыс. человек, начался с того, что загорелись установленные по фасадам бамбуковые строительные леса. Пламя быстро распространилось по корпусам, люди в зданиях оказались заблокированы. Очевидцы ЧП рассказывали местным СМИ, что на застройщика неоднократно жаловались из-за нарушений при строительных работах. Точная причина возгорания пока не установлена.