Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, российские власти ожидают решения вопроса с легитимностью подписанта мирных договоренностей со стороны Украины к моменту, когда нужно будет заключить соглашение.

«Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Вместе с тем он отметил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если к этому моменту все необходимые вопросы будут проработаны.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства на Украине не проводили из-за действия военного положения. Владимир Путин отмечал, что украинский президент «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». В Кремле отмечали, что в сложившихся обстоятельствах любые документы, подписанные Владимиром Зеленским, могут быть оспорены.

Лусине Баласян