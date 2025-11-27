Лыжник Коростелев выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России
Савелий Коростелев стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Кировске (Мурманская область).
Лыжник преодолел дистанцию за 35 минут 10,9 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион Денис Спицов (+9,8 секунды). Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев (+21,4). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 11-м (+1.06,9).
Ранее в женской гонке на 10 км свободным стилем первое место заняла Алина Пеклецова, показавшая результат 26 мин 14 сек. Второй стала Екатерина Никитина (+29,6), третьей — Лидия Горбунова (+38,5).
Первый этап Кубка России завершится 30 ноября. В субботу пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Следующий этап состоится с 4 по 7 декабря в Тюмени.