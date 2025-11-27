На рынке подержанных авто появились мошеннические сделки

Случаи, когда продавец имущества после заключения сделки заявляет, что действовал под влиянием мошенников, и просит расторгнуть договор, начали фиксироваться и на вторичном авторынке. Об этом рассказал “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам Антона Шапарина, суды охотно встают на сторону потребителей, если речь идет не о взятом под влиянием мошенников банковском кредите. Но если в случае с недвижимостью себя можно попытаться обезопасить, собрав сведения о ментальном здоровье продавца, наличии у него других объектов недвижимости, то при приобретении автомобиля обычно запрашиваются только свидетельство о регистрации, паспорт технического средства и данные о собственнике, уточняет эксперт.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долина рисков» и блицинтервью вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.