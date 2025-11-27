Рискованные сделки купли-продажи — проблема, актуальная для покупателей любой собственности на вторичном рынке, не только недвижимости, но и автомобилей с пробегом. О том, с какими сложностями можно столкнуться при подборе подержанных машин, практике отмены соглашений и наиболее рискованных регионах в интервью “Ъ” рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Фото: предоставлено Антоном Шапариным Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Фото: предоставлено Антоном Шапариным

— Случаи, когда продавец имущества, чаще всего пенсионер, после заключения сделки заявляет, что действовал под влиянием мошенников, и просит расторгнуть договор, начали фиксироваться и на вторичном авторынке. Вы видите эту проблему?

— Да, такие случае есть. В целом расторгнута может быть любая сделка купли-продажи. Человек может купить глазированный сырок и заявить, что он действовал под влиянием мошенников. Суды охотно встают на сторону потребителей, если речь идет не о взятом под влиянием мошенников банковском кредите. Проблемы обычно возникают, только когда речь идет о приобретении ценных вещей — квартир или машин. Если в случае с недвижимостью себя можно попытаться обезопасить, собрав сведения о ментальном здоровье продавца, наличии у него других объектов недвижимости, то при приобретении автомобиля обычно запрашиваются только свидетельство о регистрации (СТС), паспорт технического средства (ПТС) и данные о собственнике.

— Машины с пробегом сложно проверить?

— Инструментов не так много: можно проверить наличие у владельца долгов, оценив риск его ухода в банкротство, собрать с сайта ГИБДД, госуслуг и Федеральной нотариальной палаты данные об ограничениях и запретах. На рынке представлены отчеты о транспортных средствах. Но источники получения сведений в них непрозрачны.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются покупатели?

— Самая распространенная — машина выступает подлежащим возврату залоговым имуществом или на сделки с ней наложен запрет. Проверить наличие обременения бывает невозможно — в реестре залогов данных нет, хотя сами ограничения есть. Некоторые автомобили в принципе не стоят на учете в ГИБДД, и поставить их туда невозможно, такие предложения формируют около 10% объявлений о продаже. Они пользуются определенным спросом за счет возможности не платить за парковку, избегать штрафов.

— В каких регионах проблем больше всего?

— На юге, в Краснодарском и Ставропольском краях.

— А меньше всего?

— В Москве. Это большой рынок, но одновременно и более контролируемый. За счет наличия камер, систем мониторинга нарушений здесь меньше. Например, если машину, которая не стоит на регистрационном учете, в Москве увезут на штрафстоянку, владельцу сложно будет ее забрать.

— Большинство сделок на вторичном авторынке заключается между физическими лицами?

— Более 80%. Когда речь идет о приобретении машины у дилера, это часто тоже, по сути, сделка между физическими лицами: многие из них работают лишь в качестве посредников. В договоре часто прописан отказ от любой ответственности за автомобиль. Сама по себе покупка у юридических лиц не предполагает никакой защиты. Здесь также можно приобрести залоговую машину, объект с обременениями, со скрученным пробегом. Одновременно предполагается более высокая стоимость реализации.

— Насколько подержанные машины у дилеров дороже?

— Обычно первоначальная наценка составляет 20–30%, затем она постепенно снижается. Не все автомобили оказываются ликвидны, а дилеры всегда в первую очередь нацелены на выполнение плана продаж.

— Из-за роста числа мошеннических сделок люди могут переориентироваться на первичный рынок?

— Маловероятно, средний чек здесь превышает 3 млн руб. Большинству это не по карману. Стандартная машина в России — 15-летняя «семерка». Большинство потребителей, по сути, перепродают друг другу мусор. В сегменте дорогостоящих машин сделок в принципе заключается меньше.

Интервью взяла Александра Мерцалова