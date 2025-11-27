Сделок на вторичном рынке стало меньше, а мошенничества — больше

В январе—сентябре 2025 года на вторичном рынке жилья сменили собственников 1,1 млн объектов недвижимости, что на 14% меньше год к году, приводят данные в Российском союзе рынка недвижимости (СРН). При этом за счет роста стоимости средней сделки общая сумма всех транзакций на «вторичке» составила около 5,4 трлн руб., уточняют аналитики. В Росреестре сообщили “Ъ”, что в январе—октябре 2025 года общее число сделок на вторичном рынке по всей России составило 2,5 млн.

В то же время сделки с участием мошенников, напротив, участились. За последние два года количество судебных решений, признающих сделки купли-продажи жилья недействительными из-за обмана, угрозы и неблагоприятных обстоятельств, увеличилось на 15–20%, подсчитал старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. С начала 2025 года в судах рассматривалось 6,7 тыс. дел по спорам из-за недвижимости между гражданами, подсчитал президент СРН, гендиректор группы «Плюс» Александр Попов. Сейчас в целом по стране судами рассматривается около 5,8 тыс. обращений, где граждане сообщили, что передали деньги злоумышленникам или продали имущество под влиянием третьих лиц, добавляет он.

Дарья Андрианова