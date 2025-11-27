Экс-глава владивостокских коммунистов прекратил голодовку

Бывший первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, экс-депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов 27 ноября прекратил голодовку, которую начал тремя днями ранее в знак протеста против помещения на семь суток в штрафной изолятор (ШИЗО). Напомним, Самсонов отбывает в колонии 13-летний срок за растление несовершеннолетнего.

Поводом для наказания политика, страдающего онкозаболеванием, стала нецензурная лексика в его телефонном разговоре с женой. Об этом сообщила его адвокат Наталья Касилова после посещения колонии (ИК) №27, в которой находится ее подзащитный. Адвокат добавила, что осужденный, хотя «в изоляторе холодно», «выглядит бодро» и занимается изучением испанского языка.

По словам госпожи Касиловой, Артему Самсонову предстоит отбыть полный срок наказания в штрафном изоляторе, поскольку Партизанский районный суд отказал защите в приостановлении действия обжалуемого акта о назначении семи суток в ШИЗО. «К дате рассмотрения иска по существу требования утратят актуальность, так как Самсонов уже отбудет семь суток»,— добавила защитник.

Напомним, в сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивированно и построено на оговоре. В июне 2025 года суд отказался освободить экс-депутата, несмотря на онкологическое заболевание.

Алексей Чернышев, Владивосток