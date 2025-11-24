Тюрьма услышала коммуниста

Бывший первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, экс-депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов 24 ноября объявил голодовку в знак протеста против помещения на 7 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии, в которой он отбывает 13-летний срок за растление несовершеннолетнего. Поводом для наказания политика, страдающего онкозаболеванием, стала нецензурная лексика в его телефонном разговоре с женой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Сегодня меня по указанию сверху посадили в ШИЗО. Считаю это местью за то, что я посмел подать в суд на СИЗО-1 и суд принудил ФСИН выплатить мне 10 тыс. руб. как компенсацию за нарушение моих прав. В качестве протеста против творимого произвола я объявил голодовку»,— говорится в сообщении в Telegram-канале коммуниста.

Как пояснила адвокат Самсонова Наталья Касилова, суд присудил ее подзащитному компенсацию за плохие условия содержания в СИЗО-1 Владивостока. «10 ноября 2025 года ФСИН России обжаловала это решение в Девятом кассационном суде, и сразу после этого в ИК-27 (исправительная колония, в которой отбывает наказание политик.— “Ъ”) из управления ГУ ФСИН по Приморскому краю было направлено требование проверить телефонные разговоры Самсонова по системе “ЗонаТелеком” на предмет наличия нецензурной брани и вынести за это взыскание. Чтобы найти в разговоре нецензурное слово, разговоры даже не надо прослушивать, система сама отмечает разговоры, если в них присутствуют определенные слова»,— сообщила госпожа Касилова.

Она не отрицает того, что Артем Самсонов в разговоре с женой использовал нецензурную лексику, но настаивает на праве подзащитного «использовать в личном разговоре любую лексику».

Адвокат назвала помещение Самсонова в ШИЗО незаконным и пообещала его обжаловать.

В ГУ ФСИН РФ по Приморью “Ъ” подтвердили, что Артем Самсонов водворен «в штрафной изолятор сроком на семь суток» за «нарушение установленного порядка отбывания».

«В знак протеста осужденный написал заявление об отказе в приеме пищи, он находится под наблюдением медработников»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре. В июне 2025 года суд отказался освободить экс-депутата, несмотря на онкологическое заболевание.

Алексей Чернышев, Владивосток