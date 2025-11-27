Уволили обвиняемого в растрате министра дорожного хозяйства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, который находится под следствием по обвинению в растрате. Служебный контракт расторгается по инициативе гражданского служащего. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Контракт с Алексеем Нечаевым расторгнут 28 ноября.

Господин Нечаев стал министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в ноябре 2019 года. До этого он работал начальником управления дорожного хозяйства ведомства.

В феврале этого года главу миндортранса региона задержали сотрудники ФСБ России. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к растрате почти 3 млрд руб. при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. В октябре господин Нечаев признал вину. Сейчас он находится под домашним арестом в съемной квартире в Москве.

Виталина Ярховска