В Сириусе пройдет суперфинал международного турнира по дзюдо «Битва Городов»

С 6 по 19 декабря на федеральной территории Сириус пройдет cуперфинал международного командного турнира по дзюдо «Битва Городов». В нем примут участие 32 команды из разных стран.

«Битва Городов» — проект Федерации дзюдо России (ФДР) и благотворительной программы ДоброFON. На турнире выступят юноши до 18 лет, которые являются победителями и призерами крупнейших национальных и международных стартов — первенств России, Европы и мира.

В течение нескольких месяцев отборочные матчевые встречи проходили в крупных городах России. По итогам поединков определились 32 участника Суперфинала. Ими стали 24 российские команды и 8 иностранных. В турнире примут участие спортсмены из Греции, Монголии, Словении, США, Кореи, Франции, Кубы и Бразилии.

10 ноября в Москве состоялась торжественная жеребьевка группового этапа, которую провел спортивный директор ФДР Кирилл Денисов. Групповые матчевые встречи пройдут с 6 по 13 декабря, 1/8 финала — с 15 по 16 декабря, четвертьфинал и полуфиналы — с 17 по 18 декабря. Финалы и церемония награждения состоятся 19 декабря в Академии единоборств на федеральной территории Сириус.

«Мы рады, что международный командный турнир ''Битва городов'', организованный Федерацией дзюдо России совместно с ДоброFON, успешно зарекомендовал себя и подарил отличную возможность проявить свои лучшие качества юным дзюдоистам на самом высоком уровне. <...> Надеемся, что Суперфинал в Сириусе будет захватывающим и подарит много эмоций как участникам, так и зрителям на трибунах»,— заявил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Организаторы состязания отметили, что все дни Суперфинала «будут сопровождаться прямыми трансляциями, а заключительный день превратится в настоящее дзюдо-шоу с элементами спортивного театра, музыкой и праздничной церемонией награждения».

