Мэрия: заявление Алексея Орлова о дефиците топлива является дипфейком
Видеозапись, в которой глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявляет о дефиците топлива и сокращении работы общественного транспорта является дипфейком, предупредили в мэрии.
Фото: Администрация Екатеринбурга
Для изготовления ролика использовали видео 2022 года. При этом информация о дефиците топлива и сокращении работы транспорта является недостоверной. «Алексей Орлов не делал подобных заявлений»,— говорится в сообщении.
