Мэрия: заявление Алексея Орлова о дефиците топлива является дипфейком

Видеозапись, в которой глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявляет о дефиците топлива и сокращении работы общественного транспорта является дипфейком, предупредили в мэрии.

Для изготовления ролика использовали видео 2022 года. При этом информация о дефиците топлива и сокращении работы транспорта является недостоверной. «Алексей Орлов не делал подобных заявлений»,— говорится в сообщении.

Ранее свердловчан предупреждали о фейках про лжеминирования в городах России.

Полина Бабинцева