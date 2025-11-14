Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия: заявление Алексея Орлова о дефиците топлива является дипфейком

Видеозапись, в которой глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявляет о дефиците топлива и сокращении работы общественного транспорта является дипфейком, предупредили в мэрии.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Для изготовления ролика использовали видео 2022 года. При этом информация о дефиците топлива и сокращении работы транспорта является недостоверной. «Алексей Орлов не делал подобных заявлений»,— говорится в сообщении.

Ранее свердловчан предупреждали о фейках про лжеминирования в городах России.

Полина Бабинцева

