Рахмон: товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос на 20% за год

Товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился на 20% год к году. Об этом рассказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.

«Нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует, все идет по плану»,— заявил господин Рахмон (цитата по пресс-службе Кремля). Он добавил, что двусторонние отношения стран развиваются по нарастающей.

Господин Путин уточнил, что специальные службы, министерства и силовые министерства стран работают друг с другом. Россия и Таджикистан взаимодействуют по всем приоритетным направлениям, заключил президент.

Сегодня в Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В мероприятии принимает участие Владимир Путин, который находится в Киргизии с визитом с 25 ноября. Сейчас председателем в ОДКБ выступает Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России.