В Ярославской области 841 работнику не выплатили вовремя зарплату

В Ярославской области в октябре возникла просроченная задолженность по заработной плате на сумму 69,2 млн руб. Об этом сообщает Ярославльстат.

Задолженность возникла перед 841 работником. С мая по сентябрь 2025 года ведомство фиксировало нулевую задолженность по зарплате в регионе. Задержка составила около месяца.

«Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на конец октября 2025 года, составлял 93,5% месячного фонда заработной платы работников организаций, имеющих просроченную задолженность»,— сообщили в Ярославльстате.

В ведомстве не называют организации, допустившие невыплату зарплаты. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре задолженность возникла на Ярославском судостроительном заводе.

Антон Голицын