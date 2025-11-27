Экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго» оставили под арестом до 15 февраля

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте бывшего руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он пробудет в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в облсуде, адвокат подавал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, прося избрать для подзащитного меру пресечения в виде подписки о невыезде, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Напомним, Антон Боликов был арестован 26 сентября по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Согласно версии обвинения, экс-глава ОТСК Антон Боликов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает. Всем участникам продлен арест до 15 февраля 2026 года.

Полина Бабинцева