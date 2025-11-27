Власти Польши отреагировали на решение России закрыть консульство в Иркутске

В Варшаве считают безосновательным решение российских властей закрыть польское консульство в Иркутске. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Польши Мацей Вевиор, комментируя решение России отозвать согласие на работу диппредставительства в ответ на закрытие российского консульства в Гданьске.

«Мы приняли решение России отозвать согласие, хотя считаем, что для этого не было никаких оснований, потому что это не Польша организует теракты в России»,— сообщил журналистам Мацей Вевиор (цитата по Reuters).

В четверг МИД России вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского и вручил ему ноту об отзыве согласия на работу польского генконсульства в Иркутске. Решение принято в ответ на закрытие властями Польши генконсульства РФ в Гданьске, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Согласие на работу польского генконсульства будет действовать до 30 декабря.

19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России, которое действовало в Гданьске. В Варшаве назвали это ответом на диверсию на железной дороге, которая произошла накануне и в организации которой польские власти подозревают Россию. Всех сотрудников генконсульства РФ в Гданьске обязали покинуть территорию страны до 23 декабря, когда и будет закрыто диппредставительство.

В августе в Калининграде прекратило работу еще одно польское генконсульство. Российский МИД объявил об этом решении вслед за закрытием российского диппредставительства в Кракове. В итоге в Польше остается одно диппредставительство России — посольство в Варшаве. В РФ, в свою очередь, теперь будет работать только польское посольство в Москве.

Анастасия Домбицкая