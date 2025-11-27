Федерация керлинга России оспорит в CAS недопуск спортсменов

Федерация керлинга России (ФКР) готовит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск российских атлетов к международным турнирам. Об этом ТАСС рассказал президент ФКР Дмитрий Свищев, также занимающий пост председателя комитеты Госдумы по физической культуре и спорту.

«Это необходимо, чтобы отстоять интересы наших спортсменов из-за незаконного отстранения. Будем требовать через суд возвращения наших ребят на соревнования. Это решение было принято по опыту других федераций»,— приводит слова господина Свищева ТАСС. Сегодня исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право выступать под национальным флагом.

В 2022 году Всемирная федерация керлинга отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за спецоперации на территории Украины. В январе организация продлила недопуск атлетов.

Таисия Орлова