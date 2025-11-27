Власти Британии увеличат налоги на недвижимость, высокие доходы и электромобили

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз представила новый бюджет, в котором предусмотрено заметное повышение налогов. Это принесет казне дополнительно £26 млрд в год, что актуально при наличии в бюджете «дыры в размере £22 млрд», оставшейся после предыдущего правительства консерваторов. Правда, как отметила госпожа Ривз, почти все эти изменения начнут действовать не раньше 2028 года. Об этом пишет The Guardian.

Канцлер казначейства заявила о заморозке еще на три года (начиная с 2028 года) нижней границы налогообложения. В условиях инфляции это приведет к тому, что больше людей будут попадать в категории с высокими налогами. Те, кто зарабатывает от £12,6 тыс. до £50,3 тыс. в год, платят сейчас и будут до 2030 года платить налог в размере 20% с суммы, превышающей нижний порог. Доходы выше £125 тыс. в год облагаются налогом в 45%.

На 2% повысится налог на недвижимость, дивиденды и доход от сбережений. Владельцы недвижимости, которая стоит более £2 млн, будут с 2028 года платить дополнительный налог £2,5 тыс. в год. Для владельцев недвижимости дороже £5 млн налог составит £7,5 тыс. Кроме того, вводится новый налог для владельцев электромобилей — 3 пенса за милю пробега для полностью электрических автомобилей и 1,5 пенса на милю для гибридных.

Между тем бюджет лейбористского правительства предусматривает снижение расходов на электричество и отопление для домохозяйств на £150 в год уже с 2026 года. Кроме того, отменено ограничение, которое позволяло родителям получать единую социальную выплату не более чем на двух детей. На это правительство готово потратить до 2029–2030 финансового года £3 млн, что, как ожидается, должно ощутимо помочь малообеспеченным семьям. Ранее госпожа Ривз в рамках нового бюджета анонсировала повышение МРОТ для разных возрастных категорий работающих граждан.

Алена Миклашевская