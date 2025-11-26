В Великобритании МРОТ подняли до 12,7 фунта в час

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз анонсировала повышение минимального размера оплаты труда с апреля 2026 года. По ее словам, эти повышения позволят увеличить годовой доход примерно 2,4 млн работников на £900. Для возрастной категории 18–20 лет повышение будет наиболее значительным — 8,5%, для работников старше 21 года — 4%. BBC отмечает, что эти заявления были сделаны во время представлению нового бюджета.

Согласно представленным данным, МРОТ для работников в возрасте 18–20 лет составит £10,85 в час, для работников старше 21 года — £12,71, а для тех, кто младше 18 лет,— £8 в час. Власти Великобритании уже повышали МРОТ в 2024 году, и тогда для категории старше 21 года повышение составило 6,7%, а для 18–20-летних работников — 16,3%. Однако канцлер казначейства отмечает, что кризис стоимости жизни остается самой серьезной проблемой для работающих людей.

Между тем критики обнародованных мер отмечают, что британский МРОТ за последние пять лет уже вырос на 40% — в 2020 году он составлял £8,72 в час, и теперь он один из самых высоких в мире. В то же время британские профсоюзы приветствуют решение правительства. «Положить больше денег в карманы людей — это хорошо для трудящихся и для экономики, потому что эти деньги возвращаются в наши магазины и местный бизнес»,— заявил генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов Пол Новак.

Алена Миклашевская