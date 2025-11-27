FESCO запустила первый прямой железнодорожный сервис из Китая в Петербург

Транспортная группа FESCO организовала первый прямой железнодорожный сервис FESCO China Neva Shuttle из китайского города Сиань в Санкт-Петербург. Маршрут пролегает через Казахстан, сообщает пресс-служба компании.

Состав преодолел путь за 15 суток. Он следовал через погранпереход Алашанькоу—Достык, далее — по территории Казахстана и России. Поезд перевез 45 сорокафутовых контейнеров (90 TEU) с товарами народного потребления.

FESCO China Neva Shuttle — публичный сервис, принимающий к перевозке от одного контейнера. Также он предоставляет услуги по оформлению экспортной декларации, консолидации, затарке, доставки «от двери до двери». Регулярность отправок — один контейнерный поезд в месяц, в перспективе рассматривается увеличение до двух.

Сиань — один из крупнейших железнодорожных узлов Центрального Китая. В городе находятся предприятия электроники, машиностроения и товаров народного потребления. По состоянию на середину лета контейнеропоток из Китая не показывал значительного сезонного роста, но перевозчики чаще сообщали о дефиците мест на поездах и судах в направлении России.

