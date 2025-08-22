Август набирает скорость

Контейнерный рынок в РФ продолжает сокращаться — в июле год к году на 9% — хотя относительно июня 2025 года наблюдается рост. В августе, отмечают эксперты, тренды уже другие, намечается плавное восстановление, в том числе сильно просевшего импорта. Экспорт, напротив, растет весь год, подогреваемый увеличением отправок лесных грузов, целлюлозы и цветных металлов из регионов Восточной Сибири. Постепенно сокращается и отставание от прошлого года в импорте из Китая: по итогам июля его стоимость относительно июня выросла.

Перевозки контейнеров в РФ в январе—июле, по данным FESCO, сократились на 5,4%, до 3,66 млн TEU. FESCO учитывает перевозки только груженых контейнеров через порты, пограничные переходы, по сети ОАО РЖД во внутрироссийском, экспортном, импортном и транзитном сообщении.

Импорт за семь месяцев сократился на 8%, до 1,52 млн TEU, транзит — на 4%, до 336 тыс. TEU, внутренние перевозки — на 15%, до 690 тыс. TEU. Импорт через порты Балтики и Новороссийск вырос на 7% в каждом случае, через порты Дальнего Востока — снизился на 21%.

Совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 млн TEU, наиболее динамично через погранпереходы с Китаем — на 15%. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 9%, через Новороссийск — на 2%, а в портах Северо-Запада упал на 11%. Несмотря на потери в импорте, отправки контейнеров из России на экспорт в течение всего 2025 года демонстрируют стабильный рост объемов, подчеркивает старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Шагалов: драйвером роста выступают отправки лесных грузов, целлюлозы и цветных металлов из регионов Восточной Сибири.

В июле 2025 года контейнерный рынок России, по данным FESCO, сократился год к году на 9%. до 496 тыс. TEU, но вырос к июню на 1,3%.

Данные ОАО РЖД, учитывающие и груженые, и порожние перевозки, но только по железной дороге, созвучны статистике FESCO. Перевозки контейнеров во всех видах сообщения в январе—июле составили 4,41 млн TEU (минус 3,3%), только груженых — 3,13 млн TEU (минус 5,6%). Также фиксируется спад перевозок во внутреннем сообщении (на 3,8%, до 1,74 млн TEU) и рост в экспортном (на 8,3%, до 1,04 млн TEU). По номенклатурам наибольший долевой и объемный рост показывают остальные пищевые продукты (на 14,9%, до 214,3 тыс. TEU). Наиболее глубокий спад по-прежнему демонстрируют перевозки автомобилей и комплектующих (на 41,4%, до 163,9 тыс. TEU), машины и станки (на 14,6%. до 193,1 тыс. TEU).

Ключевым драйвером, влияющим на рынок, остается снижение импорта, уточняет начальник отдела маркетинговой аналитики транспортной группы FESCO Юлия Киселева. «Основной сегмент здесь — продукция автомобильной промышленности и спецтехника,— говорит она.— Кроме того, сократились внутренние перевозки». Госпожа Киселева добавляет, что сейчас рынок клиента — он выбирает сервис, модальность и коридоры, через которые ему удобнее всего доставлять грузы.

«Наша оценка рынка соответствует снижению на 6% за семь месяцев 2025 года,— говорят в ГК "Дело", уточняя, что в эту цифру включены железнодорожные перевозки, в том числе транзитные из Азии в Европу, и перевалка груженых контейнеров в портах.— Продолжающееся давление на потребительский спрос, сохранение высоких запасов на складах, особенно автомобилей, не создает предпосылок для роста рынка в краткосрочной перспективе». На динамику также влияет высокая база 2024 года, добавляют в ГК «Дело». При этом в последние месяцы наблюдается рост объемов транзитных перевозок, отмечают там.

Юлия Киселева говорит, что последние два-три года в июле начинался рост объемов контейнерных перевозок, который продолжался вплоть до наступления китайских праздников в октябре. «В этом году мы понимаем, что взрывного объема ждать не стоит,— говорит она,— тем не менее рынок плавно подрастает. Он охладился до традиционных значений».

По итогам двух декад августа видно, что плавный рост продолжается, импорт растет. «В этом году чуть сдвинулся ежегодный старт отгрузок продукции российского агропромышленного комплекса, который должен помочь нарастить контейнерный экспорт»,— добавляет госпожа Киселева.

Согласно оценкам ЦЦИ, говорит Роман Шагалов, российский контейнерный рынок переходит в стадию восстановления после значительной потери объемов весной—летом 2025 года. «На фоне невысокого внутреннего спроса и слабой активности импортеров ставки на перевозку контейнеров из Китая в Россию в июне упали до минимума,— поясняет он,— однако в августе тенденции начали меняться. Контейнеропоток из Китая еще не показывает значительного сезонного роста, но перевозчики начали чаще сообщать о дефиците мест на поездах и судах в направлении России».

Индекс ЦЦИ на железнодорожную перевозку 40-футового контейнера из Шанхая в Москву вырос в августе на $300 к значению июля — до $4,2 тыс., рассказывает Роман Шагалов. При этом текущие цены все еще более чем в два раза ниже прошлогодних уровней. «О начале восстановления импортного контейнеропотока косвенно может свидетельствовать и динамика товарооборота между Россией и КНР: в июле стоимостной импорт из Китая увеличился до $9,1 млрд (минус 9,1% год к году) против $8,3 млрд (минус 16,2%) месяцем ранее»,— отмечает он.

С учетом текущих тенденций объемы российского контейнерного рынка по итогам 2025 года имеют шансы сократить отставание от показателей 2024 года, «однако вряд ли превзойдут их», полагает Роман Шагалов. В ГК «Дело» ожидают, что при сохранении текущих тенденций и в случае оживления в четвертом квартале по итогам года рынок сократится примерно на 5%.

Наталья Скорлыгина