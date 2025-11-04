Власти Тюменской области взяли 6,3 млрд рублей кредитов за осень

Осенью текущего года власти Тюменской области взяли 6,3 млрд руб. банковских кредитов, сообщается в постановлении «Об основных направлениях долговой политики Тюменской области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов». В документе отмечается: причиной активных займов стало уменьшение поступления денег в бюджет с января по сентябрь. Власти не смогли покрыть кассовые разрывы без привлечения кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В связи с негативной динамикой поступления налоговых и неналоговых доходов в январе — сентябре 2025 года, а также исчерпанием возможностей использования иных источников для покрытия кассовых разрывов в сентябре и октябре 2025 года, были привлечены банковские кредиты в размере 6,3 миллиарда рублей (на 21.10.2025). Дальнейшее привлечение банковских кредитов будет обусловлено фактическим исполнением областного бюджета и динамикой поступающих доходов», — сказано в постановлении.

Кроме этого, в документе указывается, что власти готовятся к росту долговой нагрузки — она может вырасти в 6,5 раз по сравнению с прошлым годом. По прогнозам правительства, на начало 2026 года госдолг региона может достигнуть 58,1 млрд руб.

Власти отмечают, что на 2025 год для финансирования дефицита областного бюджета запланировано привлечение банковских кредитов в размере 39 млрд руб.

Выделяя факторы, которые будут определять характер долговой политики региона на последующие 2026-2028 года, правительство указывает на последующие причины: нестабильная динамика доходов областного бюджета от поступлений налогов от крупнейших налогоплательщиков; рост расходов областного бюджета вследствие влияния ухудшения экономической ситуации; изменчивость финансовой конъюнктуры (уровень процентных ставок по заимствованиям), обусловленная в том числе макроэкономическими показателями состояния экономики; сохранение потребности в финансировании инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных.

Артем Путилов