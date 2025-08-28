Реализация инвестпроектов Каспийского кластера начнется в конце 2025 года

Строительство большинства гостиниц Каспийского прибрежного кластера в Дагестане начнется до конца 2025 года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что уже заключено 16 резидентских соглашений по 18 проектам с объемом инвестиций 62,8 млрд руб. Реализация проектов позволит создать 7,88 тыс. мест размещения. Это гостиницы категории 3, 4 и 5 звезд с номерным фондом от 115 до 340 каждая, а также велнес-отель, санаторий и гостиничный комплекс с СПА-зоной, бассейном и рестораном.

Одним из ключевых инвесторов в Каспийском кластере выступает компания «Сфера Групп». Этот резидент планирует реализовать девять проектов на 2 тыс. гостиничных номеров.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод вложат около 39 млрд руб. за первые три года работы. К 2035 году объем капиталовложений увеличится до 120,2 млрд руб. Совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд руб.

Наталья Белоштейн