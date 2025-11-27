Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Чикаго»

«Миннесота Уайлд» со счетом 4:3 на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором победной шайбы в овертайме стал российский форвард Кирилл Капризов.

Также в составе победителей голы забили Брок Фабер, Нико Штурм и Мэтт Болди. У «Чикаго» отличились Джейсон Дикинсон, Коннор Бедард и белорусский защитник Артем Левшунов, забросивший свою первую шайбу в НХЛ. «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 30 очков в 24 играх. «Чикаго» с 25 очками по итогам 23 встреч располагается на пятой строке.

Победным голом также отличился форвард «Монреаля» Иван Демидов, забросивший шайбу на 45-й минуте гостевой встречи против «Юты» (4:3). Хоккеист прервал восьмиматчевую серию без голов. У «Юты» результативной передачей отметился Михаил Сергачев.

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал гостевую победу над «Каролиной» (4:2). У гостей голом и передачей отличился Артемий Панарин. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 38 бросков.

«Нью-Джерси» на своем льду в овертайме победил «Сент-Луис» (3:2). Форвард гостей Павел Бучневич отдал голевой пас.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 очка (гол+передача). Его команда на своем льду обыграла «Калгари» (5:1). Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. У «Калгари» ассистом отметился Ян Кузнецов.

«Оттава» в гостях по буллитам переиграла «Вегас» (4:3). Хоккеист уступившей команды Иван Барбашев записал в свой актив результативную передачу.

Десятую победу подряд одержал «Колорадо». Дома команда «всухую» обыграла «Сан-Хосе» — 6:0. У хозяев голевым пасом отличился Захар Бардаков. Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы с 19 бросков и был заменен во втором периоде.

Таисия Орлова