В Ростове предпринимателя обвиняют в организации опасной автозаправки

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование дела против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК СУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, предприниматель купил две цистерны и две топливораздаточные колонки, после чего самовольно установил оборудование для продажи сжиженного углеродного газа и организовал газозаправочную станцию в пер. Радиаторном.

Проведенная пожарно-техническая экспертиза показала, что выявленные нарушения создают реальную опасность возгорания и угрожают жизни людей. По заключению специалистов, нарушения влияют на защиту граждан и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу собрана достаточная доказательная база. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко