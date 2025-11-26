Три белгородца пострадали от очередных атак дронов

Белгородская область вновь была атакована ВСУ с применением дронов: трое ранены. Информация об этом была опубликована губернатором Вячеславом Гладковым в его Telegram-канале.

В Грайворонском округе на окраине села Доброивановка FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Пострадавшая женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения рук и грудной клетки; бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу №2 Белгорода. Машина, по которой пришелся удар, была уничтожена огнем. Днем в этом населенном пункте уже пострадали трое, и тоже при передвижении.

На участке автодороги Головчино — Грайворон после детонации дрона о дорогу баротравму получил сотрудник МЧС. Его также госпитализировали в городскую больницу №2. В этом же округе под артиллерийский обстрел попало село Гора-Подол: в двух социальных и одном коммерческом здании, а также в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады, осколками посечен фронтон хозяйственной постройки. В селе Косилово вследствие атаки дрона повреждена припаркованная автомашина ГАЗель.

За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший от удара FPV-дрона по автомобилю на окраине Шебекино; после оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе в селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта: повреждены два помещения и два транспортных средства. В селе Муром после попадания дрона возник пожар в частном доме.

В Валуйском округе в селе Тулянка FPV-дрон атаковал частный дом: повреждено остекление.

В Белгородском округе в поселке Малиновка после детонации дрона сгорела хозостройка.

Анна Швечикова