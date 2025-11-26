При атаках 106 БПЛА за сутки в Белгородской области пострадали два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 13 боеприпасов и 106 БПЛА. Два человека были ранены. Повреждены семь частных домов и 23 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавший установлен в селе Ясные Зори Белгородского округа — он управлял автомобилем, по которому ударил дрон. Раненому оказали медпомощь, его перевели на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. В поселке Октябрьском получили разрушения два частных дома и три хозпостройки, в селе Никольском — легковой автомобиль. ВСУ атаковали округ семью беспилотниками.

Еще одна пострадавшая получила ранения в городе Шебекине Шебекинского округа, находясь на улице во время атаки дрона на автобус. Она самостоятельно обратилась в медучреждение, ей диагностировали баротравму. Пациентка продолжает лечение в больнице №2 Белгорода. Автобус поврежден. В селе Архангельском от удара БПЛА пострадали автомобиль и частный дом. Суммарно округ подвергся атакам 20 беспилотников.

Серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе, по которому выпустили четыре боеприпаса и 17 дронов. В селе Косилове были повреждены оборудование предприятия и трактор, в хуторе Тополи — линии газо- и электроснабжения, коммерческий объект и три автомобиля. В селе Замостье пострадали складское помещение предприятия, оборудование, восемь автомобилей и единица спецтехники. В селе Добром повреждены два частных дома и столько же транспортных средств, одно из которых сгорело. В селе Глотове получили разрушения частный дом, газовая труба, линия электропередачи (ЛЭП) и два легковых автомобиля.

Кроме того, без света временно остаются села Погромец, Коновалово, Верхнеяблоново, хутора Владимировка, Давыдкин и Ульяновка Волоконовского округа. В поселке Пятницком пострадала ЛЭП, аварийные бригады занимаются восстановлением. Также в районе поселка Красный Пахарь повреждена «Газель». Округ был атакован семью БПЛА.

В минувшие сутки в Белгородской области из-за атак 64 БПЛА погиб один человек, еще шесть были ранены.

Кабира Гасанова