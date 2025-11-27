«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» провел торжественную церемонию в честь 900-го гола и 1500-го матча российского форварда Александра Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Мероприятие прошло на домашнем стадионе команды Capital One Arena перед встречей с «Виннипег Джетс».

На церемонии присутствовали супруга хоккеиста Анастасия Шубская, его мать двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, а также сыновья Илья и Сергей. Форварду «Вашингтона» вручили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой «900». «Быть первым, кто забил 900 голов, — особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, жена и дети»,— сказал Александр Овечкин.

900-й гол Овечкин забил 6 ноября в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» на 3-й минуте второго периода. Он стал первым игроком в истории лиги, кому удалось забросить такое количество шайб за время карьеры. На данный момент в его активе 908 голов.

Матч с «Виннипегом» завершился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Одну из шайб в составе победителей забросил Овечкин. В текущем регулярном чемпионате он набрал 22 (11 голов+11 результативных передач) очка в 24 встречах.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В 2018 году в составе «Вашингтона» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Таисия Орлова