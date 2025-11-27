Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о «новом необычном вирусе»

Информация о распространении в России «нового необычного вируса» не соответствует действительности, заявили в Роспотребнадзоре. Сейчас специалисты фиксируют обычный для этого времени года рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, при этом среди циркулирующих штаммов преобладает вирус гриппа A(H3N2).

«В Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены», — подчеркивается в сообщении.

В начале недели служба сообщала, что с 17 по 23 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот срок зарегистрировано свыше 6,4 тыс. случаев гриппа, что в 2,2 раза превысило предыдущий недельный показатель.