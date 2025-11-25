Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 17,9% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю с 17 по 23 ноября выросла на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За указанный период зарегистрировано более 6,4 тыс. случаев гриппа — в 2,2 раза больше, чем неделей раннее. В структуре штаммов преобладают вирусы гриппа А(H3N2).

В ведомстве добавиили, что вакцинацию против гриппа прошли уже 73 млн граждан (49,6% населения страны).

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. Для кампании было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В).

Полина Мотызлевская