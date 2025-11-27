«Ростов-Главный» лидирует по заявкам от пассажиров с инвалидностью в 2025 году

За десять месяцев 2025 года вокзалы Северо-Кавказской железной дороги обслужили 78,7 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего обращений зафиксировано на станции «Ростов-Главный» — 8,7 тыс. заявок. На втором месте вокзал «Краснодар-1» с показателем 8,6 тыс. Замыкают тройку лидеров станции Анапа (8 тыс.), Адлер (6,1 тыс.) и Новороссийск (более 5 тыс. обращений).

«Гражданам с ограниченными возможностями предоставляют парковочные места, встречают на вокзале и сопровождают к поездам. Сотрудники также помогают при посадке и высадке из составов дальнего следования, переносят ручную кладь и багаж пассажиров»,— пояснили в ведомстве.

