В дивизии Дзержинского не знают никакого рэпера Macan

В дивизии им. Дзержинского Росгвардии (включает центр спецназначения «Витязь») заявили, что им неизвестно о рэпере Macan (Андрей Косолапов). Telegram-канал Shot сообщал, что рэпера распределили в центр спецназначения «Витязь».

«Впервые слышим»,— сказали «РИА Новости» в дивизии на вопрос о том, будет ли Андрей Косолапов проходить у них срочную военную службу.

Центр спецназначения «Витязь» основан в 1977 году (до 1 сентября 2008 года носил название 1-й Краснознаменный отряд специального назначения). Его задачи — борьба с терроризмом, освобождение заложников и пресечение массовых беспорядков. В 2002 году сотрудники центра участвовали в операции по освобождению заложников на мюзикле «Норд-Ост».

В октябре рэпер Macan сообщил, что получил повестку и пойдет служить в армию. По данным Shot, 23-летнему Андрею Косолапову присвоили категорию «А» — «годен без ограничений». Музыкант говорил, что уйдет в армию 28 ноября.